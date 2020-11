Free agency 2020 : le bilan complet après une semaine

Voilà quasiment une semaine que la « free agency 2020 » a débuté et les effectifs sont donc quasiment bouclés en NBA. Parmi les stars, seul Anthony Davis n’a pas encore paraphé son nouveau contrat avec les Lakers, et il se murmure qu’il attend de voir ce que va faire Giannis Antetokounmpo pour permettre aux Lakers de le recruter l’an prochain, au cas où le « Greek Freak » ne prolongerait pas avec les Bucks et serait donc « free agent » en 2021.

On met de côté les échanges (Steven Adams, James Johnson, Trevor Ariza, Delon Wright…) ou encore les prolongation de contrat maximum de De’Aaron Fox, Donovan Mitchell et Jayson Tatum, qui ne démarreront qu’à la saison 2021/22, les trois joueurs n’étant techniquement pas des « free agents ».

Par contre, on inclut la prolongation de Brandon Ingram, puisque celle-ci démarre dès cette saison. Voici donc le tableau interactif mis à jour (vous pouvez chercher le nom d’un joueur ou d’une équipe en particulier) avec toutes les signatures des free agents, certains montants ou durées n’étant pas encore connus.

Au total, on compte actuellement 1,7 milliard de dollars investis par les 30 franchises sur cette « free agency » 2020. C’est deux fois moins que lors de la « free agency » 2019, en comparaison.

Voici également le flux d’argent de ces premières heures, pour visualiser les pertes et investissements des clubs.

Mais aussi les contrats offerts par chaque club.