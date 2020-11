Frank Kaminsky quitte les Suns pour rejoindre les Kings

Âgé de 27 ans, Frank Kaminsky est en quête de sa place en NBA. Choisi par Charlotte en 9e position de la Draft 2015, l’ancien joueur de le fac de Wisconsin a passé quatre saisons chez les Hornets, avant de rejoindre Phoenix.

Si son contrat chez les Suns portait sur deux ans, la franchise avait une « team option » sur la seconde année et a décidé de le laisser devenir « free agent », en préférant conserver Dario Saric et surtout en recrutant Jae Crowder, aussi capable de jouer ailier fort fuyant tout en étant beaucoup plus solide en défense.

Du coup, Frank Kaminsky devait trouver un nouveau point de chute et ce sera à Sacramento, pour un an.

INTERSAISON 2020 DES KINGS

Arrivées : Tyrese Haliburton, Hassan Whiteside (Blazers), DaQuan Jeffries, Frank Kaminsky (Suns)

Départs : Bogdan Bogdanovic (Hawks), Harry Giles (Blazers), Alex Len (Raptors), Kent Bazemore (Warriors), Corey Brewer.

Les free agents qui prolongent sont en gras, les rookies encore non signés sont en italique.