Un vrai contrat pour DaQuan Jeffries à Sacramento

Les Kings n’ont pas été très actifs durant cette intersaison, se contenant de drafter Tyrese Haliburton, de prolonger De’Aaron Fox, et de faire revenir Hassan Whiteside. Ils viennent en tout cas de signer leur deuxième free agent.

Il s’agit de DaQuan Jeffries, un arrière/ailier musculeux qui était en « two-way contract » avec l’équipe cette saison.

Non drafté à sa sortie de Tulsa, le basketteur de 23 ans (1m96, 104 kg) avait été récupéré par le Magic, qui lui proposait un « two-way contract ». Il l’avait alors refusé, espérant décrocher un vrai contrat, mais avait été coupé par le club floridien. Il avait dans la foulée rebondi avec un « two-way contract » chez les Kings.

Et s’il avait disputé quelques matchs en NBA (3.8 points et 1.4 rebonds en 11 minutes, sur 13 rencontres), il s’était donc surtout illustré en G-League, compilant 16.6 points et 6.9 rebonds en 27 matchs. Il avait notamment réussi un match à 44 points, 9 rebonds et 2 contres Sioux Falls Skyforce.

Plutôt intéressant dans la « bulle », DaQuan Jeffries s’est engagé pour 3 millions de dollars sur deux ans, et il devrait reprendre le rôle de Kent Bazemore en apportant du dynamisme sur les ailes en sortie de banc.