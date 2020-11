Nuggets : deux ans de plus pour Bol Bol

On savait que les Nuggets avaient décidé de transformer son « two-way contract » en un vrai contrat, et The Athletic nous apprend que Bol Bol vient de parapher un contrat d’environ quatre millions de dollars sur deux ans. Les dirigeants lui auraient consacré le reste de la « mid-level exception » dont l’essentiel a été misé sur JaMychal Green.

Le fils du regretté Manute a rassuré ses dirigeants dans la « bulle », plus particulièrement lors de la fin de saison régulière. Intérieur atypique de 2m18, il est capable de remonter tout le terrain en dribble et de conclure avec une belle finition, mais aussi d’être efficace à 3-points (50% dans la bulle) ou de dominer au contre. Un beau spécimen qui aura donc deux ans pour poursuivre sa progression et sa formation, et comme Michael Porter Jr, il pourrait représenter l’avenir de la franchise pour épauler Jamal Murray et Nikola Jokic.

INTERSAISON NUGGETS 2020

Arrivées/signatures : RJ Hampton, Zeke Nnaji, Markus Howard, Facundo Campazzo (Real Madrid), JaMychal Green (Clippers), Isaiah Hartenstein (Rockets), Bol Bol

Départs : Mason Plumlee et Jerami Grant (Pistons), Torrey Craig (Bucks)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.