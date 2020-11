Phoenix : Dario Saric et Jevon Carter protégés, Cameron Payne conservé

Tous les deux en fin de contrat cet automne, Dario Saric et Jevon Carter pourraient bien continuer leur aventure dans l’Arizona. Comme révélé par Yahoo! Sports, leurs dirigeants viennent ainsi de leur proposer une « qualifying offer », ce qui signifie qu’ils entreront sur le marché en tant que « free agents » protégés. Phoenix pourra ainsi s’aligner sur les offres émises par des franchises extérieures et potentiellement acceptées par leurs joueurs.

Respectivement âgés de 26 et 25 ans, Dario Saric et Jevon Carter ont été précieux dans la « bulle ». À Disney World, le premier tournait à 14.8 points et 7.6 rebonds de moyenne (à 57% aux tirs et 52% à 3-points), tandis que le second y affichait lui 7.0 points, 2.5 rebonds, 2.4 passes et 1.1 interception de moyenne (à 50% aux tirs et 55% à 3-points).

Leurs profils d’ailier-fort fuyant et de meneur défensif pourraient s’avérer précieux la saison prochaine, aux côtés de Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton. Seule une trop grosse offre extérieure pourrait les faire bouger…

Par ailleurs, à moins qu’il ne soit échangé sous peu, le meneur Cameron Payne (10.9 points, 3.9 rebonds et 3.0 passes à Disney World, à 49% aux tirs et 52% à 3-points) devrait lui poursuivre sa carrière à Phoenix puisque sa « team option » vient d’être activée par ses dirigeants.

En revanche, impossible d’en dire autant pour le Français Elie Okobo, dont le contrat n’est toujours pas garanti. Il lui faudra attendre encore une semaine avant d’être définitivement fixé sur son sort.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année du contrat d’un joueur, afin qu’il termine son bail ou devienne free agent avec un an d’avance.