Les Hawks sur la piste de Gordon Hayward

Si les Celtics et Gordon Hayward ont décidé de repousser la date et l’heure pour qu’il puisse activer ou pas sa « player option« , c’est parce que l’intéressé pourrait tout simplement faire ses valises. Plusieurs options sont sur la table s’il décide de faire une croix sur sa dernière année de contrat à 34,2 millions de dollars, et notamment celle d’un « sign-and-trade » vers une autre formation.

Selon Yahoo! Sports, cette autre formation pourrait être Atlanta qui cherche des joueurs d’expérience pour épauler Trae Young et John Collins. On sait que la franchise possède l’une des plus grosse enveloppes de l’automne avec 44 millions de dollars, et les dirigeants pourraient les consacrer en partie sur Rajon Rondo et donc Hayward.

Ce dernier serait d’ailleurs sur les tablettes de plusieurs franchises, et les Hawks n’ont pas besoin d’un « sign-and-trade » pour le signer. Mais peut-être que les Celtics y seraient favorables pour éviter de perdre le joueur sans contrepartie.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans aucune compensation. C’était le cas l’an passé de Philadelphie avec Jimmy Butler, prolongé au maximum, puis échangé au Heat.