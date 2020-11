Le dernier maillot porté par Michael Jordan bientôt vendu aux enchères

Il n’a pas l’empreinte, ni l’impact du dernier porté aux Bulls, pour le Game 6 des Finals 1998, mais c’est tout de même un maillot important dans l’histoire du basket et de la NBA.

Le 16 avril 2003, à Philadelphie et sous les couleurs des Wizards, Michael Jordan jouait le dernier match de sa légendaire carrière. Avec 15 petits points, « MJ » ne fut pas brillant, mais l’essentiel était d’ailleurs, dans l’émotion procurée par son départ.

Le maillot qu’il portait ce soir-là, il l’a signé et cédé à un ami qui, plus de 17 ans plus tard, a décidé de le vendre aux enchères d’après les informations de TMZ. C’est Goldin Auctions qui se chargera de cette vente, qui pourrait atteindre des sommes très importantes, jusqu’à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Tout d’abord parce que c’est un maillot symbolique et aussi parce que le business autour de Jordan est toujours aussi florissant, surtout après le phénomène « The Last Dance » du printemps dernier. Même si la série n’évoque jamais son passage aux Wizards…