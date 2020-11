Malgré la crise, le salary cap va continuer d’augmenter

Même si la NBA va continuer de perdre de l’argent la saison prochaine, le salary cap sera préservé, et il n’y aura pas de baisse à attendre dans les années à venir, et ce jusqu’en 2023 ou 2024, deux années qui permettront de renégocier la convention collective (Collective Bargaining Agreement ou CBA).

Selon The Athletic, la NBA a assuré le syndicat des joueurs et les franchises d’une augmentation annuelle minimum de 2% jusqu’à la fin du CBA, et ça signifie que le salary cap de la saison 2021/22 sera d’au moins 111,3 millions de dollars. On est loin des 125 millions de dollars prévus il y a un an, avant la crise, mais ça permettra aux équipes qui ont prévu d’avoir une très grosse enveloppe de pouvoir se positionner sur les principaux free agents. On pense évidemment à Dallas, Toronto, New York et Miami qui devraient faire des offres pour attirer Giannis Antetokounmpo.

S’il ne prolonge pas dès cet automne avec Milwaukee, le double MVP en titre ne sera pas le seul « free agent » de renom sur le marché, puisqu’on devrait aussi trouver LeBron James, Rudy Gobert, Kawhi Leonard, Paul George ou encore Victor Oladipo et Jrue Holiday.