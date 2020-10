Convention collective : la NBA et le syndicat des joueurs repoussent la date-butoir

Pour la troisième fois depuis mai, la NBA et la NBPA (National Basketball Players Association) ont décidé de repousser la date-butoir pour trouver un accord sur la prochaine convention collective. Pas de lockout en vue et ESPN précise que les discussions avancent bien, mais il est impératif de parvenir à un accord sur le partage des revenus puisqu’ils ont été durement touchés par la crise du Covid-19, et sans doute qu’ils le seront encore pour la saison prochaine si le public ne peut pas revenir normalement dans les salles.

Les deux camps se donnent désormais jusqu’au 30 octobre pour trouver un accord, et les dirigeants y sont très attachés puisque pour l’instant, tout est figé. Dès qu’un accord sera trouvé, les joueurs pourront faire jouer leurs clauses, les franchises aussi, et des échanges seront même possibles avant la Draft prévue pour le 18 novembre.

Sans accord, impossible d’effectuer un échange comme on en voit souvent avant la Draft, mais aussi de préparer la « free agency » puisque les équipes ne connaissent pas le montant de leur enveloppe pour recruter.

Le but de ces discussions, basées sur un audit commandé par la NBA, est de trouver le bon montant pour le « salary cap » et donc la « luxury tax », et d’envisager des projections pour la saison à venir. C’est évidemment très compliqué puisqu’on ne connaît pas la date du début de la prochaine saison, et on ne sait pas quand le public pourra revenir dans les salles.

Initialement, le salary cap devait être de 115 millions avec une « luxury tax » fixée à 139 millions de dollars. Comme la NBA mise sur une baisse de revenus de 25 à 30%, il faut trouver le juste milieu pour éviter que les équipes avec de gros salaires se retrouvent mécaniquement dans le rouge en raison de contrats signés ces deux dernières saisons.

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Pour la prochaine saison, elle était annoncée à 115 millions de dollars, mais pourrait donc baisser jusqu’à 95 voire 85 millions. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 139 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».