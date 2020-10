C’est officiel : LeBron James va s’emparer du record de nombre de matches joués en playoffs. Cette nuit, dans ce Game 5, la superstar des Lakers a égalé Derek Fisher avec 259 rencontres disputées en carrière, et comme il y aura donc une 6e manche, dimanche soir, il aura seul de ce record. Parmi les joueurs en activité, le plus proche est Andre Iguodala avec 165 matches, et il n’est que 29e du classement, à égalité avec Bill Russell !

Auteur de 40 points, 13 rebonds et 7 passes pour 51 d’évaluation dans ce Game 5, LeBron James est aussi devenu cette nuit le deuxième meilleur marqueur de l’histoire si l’on compile les points en saison régulière et en playoffs.

Avec 41 704 points, il devance désormais Karl Malone (41 689 points) et se rapproche de l’intouchable Kareem Abdul-Jabbar (44 151 points). Avec une moyenne d’environ 25 points par match, il lui faudra environ 95 matches pour rattraper l’ancien pivot des Lakers. Ce qui signifie que ça pourrait être possible la saison prochaine s’il se maintient dans cette forme olympique, en manquant très peu de rencontres, et que Los Angeles va loin en playoffs.

Par contre, il lui faudra sans doute deux, voire trois saisons complètes, pour dépasser Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar pour le nombre de points en saison régulière puisqu’il a 2 687 points de retard sur l’ancien ailier-fort du Jazz et 4 146 points sur le sextuple MVP.