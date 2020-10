Alex Caruso a trouvé la 3e star des Lakers

On attendait Kyle Kuzma en début de saison, et finalement l’ailier ne s’est pas imposé comme le 3e élément du « Big Three » des Lakers. Il a d’ailleurs confié cette semaine qu’il se contentait volontiers d’être un « role player » aux côtés des deux monstres que sont LeBron James et Anthony Davis. Mais Alex Caruso a finalement trouvé cette 3e star pour former un « Big Three ».

« Notre 3e star ou meilleur joueur est celui qui est démarqué pour shooter » explique l’arrière remplaçant des Lakers au LA Times. « On sait que AD et LeBron seront productifs tous les soirs. Ils vont attirer toute l’attention, et ils vont mettre leurs tirs. Ils feront leurs stats car ce sont deux meilleurs joueurs du monde. Il s’agit juste d’être prêt à tirer. On a deux des meilleurs passeurs, si ce n’est les meilleurs avec LeBron et Rajon, et on sait que lorsqu’on est démarqué, on aura le ballon. Il faut être prêt à faire notre boulot dès que la balle nous arrive. »

Pour Kuzma, l’absence d’un 3e scoreur fort est finalement un point fort. « On n’a pas de 3e scoreur, et c’est comme ça qu’est conçue notre attaque. C’est vraiment AD et LeBron d’abord, et les autres la jouent collectif. La saison a été longue, et aujourd’hui, on voit comment on joue. Tout le monde est capable d’élever son niveau de jeu à des moments différents, et c’est comme ça que l’équipe procède. »

La nuit dernière, la 3e star, c’était donc Kentavious Caldwell-Pope avec ses 15 points et notamment ses cinq points dans le money time. « On ne mettra pas tous les tirs qu’on prend, mais il faut juste rester dans le rythme » rappelle-t-il. « C’est que j’essaie de faire, rester dans le rythme. Je n’essaie pas de m’inquiéter si ça ne rentre pas. Je sais qu’à un moment, ça va venir. »

Pour Frank Vogel, la force de l’équipe, c’est que tout le monde a accepté ce principe. « On a besoin que tout le monde participe et contribue, et nous sommes d’abord un collectif. Evidemment, on a nos deux pur-sang mais tout le monde doit aussi apporter. »