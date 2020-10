LeBron James : « On sait que Miami n’abandonnera jamais »

Entre ses 8 balles perdues et le match compliqué d’Anthony Davis, LeBron James et ses Lakers n’ont pas été en mesure d’enfoncer le clou cette nuit. Résultat : même diminué, le Heat en a profité pour revenir à 2-1 dans des Finals pourtant bien mal engagées.

Après avoir quitté le match avant le buzzer final, dévoilant une pointe de frustration, LeBron James s’est tenu pour premier responsable de cet échec.

« On sait qu’on ne peut pas perdre de ballons face à cette équipe, a-t-il reconnu après la rencontre, LA ayant concédé 19 « turnovers » au total. Ils sont très actifs sur le plan défensif. Ça commence par moi, qui suis le meneur de jeu de l’équipe. Perdre cinq ballons en première mi-temps, soit huit au total pour le match, je ne peux pas le faire, évidemment. Parce que ça leur donne plus de possession et ne nous permet pas de mettre en place notre défense. Ils sont vraiment bons en attaque, donc on ne peut pas perdre trop de ballons contre cette équipe. J’en assume l’entière responsabilité ».

« Nous ne sommes pas inquiets. Nous savons que nous pouvons jouer beaucoup mieux »

Pour bien connaître le Heat et la philosophie de son coach, Erik Spoelstra, LeBron James n’est pas étonné par ce sursaut d’orgueil des Floridiens. On leur promettait pourtant l’enfer sans Goran Dragic ni Bam Adebayo, mais les coéquipiers de Jimmy Butler ont répondu présent.

« Quand vous avez une occasion et que vous ne l’exploitez pas, alors vous devez revenir et être prêt pour la prochaine fois. J’insiste, ce n’est pas comme si la série avait été terminée si nous avions gagné ce soir. Nous sommes sûrs que Miami n’abandonnera jamais, même si nous avions gagné ce soir et qu’ils avaient entamé le Game 4 à 3-0. Je sais à quel point cette équipe est résistante et à quel point le staff l’est aussi, ainsi que la franchise. Je n’ai jamais l’impression que nous avons baissé notre garde. Je n’ai pas non plus l’impression que nous sommes inquiets. Nous ne sommes pas inquiets. Nous savons que nous pouvons jouer beaucoup mieux. Nous avons une autre occasion dès mardi ».

Pas d’inquiétude pour autant pour le King, qui connaît également la capacité de réaction de son groupe, ce dernier ayant démontré son habilité à rebondir après une défaite cette saison et notamment en playoffs.

« On apprend très vite de nos erreurs, a-t-il ajouté. Vous savez, avec l’enchaînement des matchs maintenant, la session vidéo est très importante. Il faut faire de la vidéo, et voir quels sont les bons ajustements qu’on peut faire et les reproduire sur le terrain. On a fait du bon boulot là dessus durant ces playoffs. Il va vraiment falloir qu’on le montre à nouveau parce qu’on affronte une très très bonne équipe. On doit apprendre de nos erreurs et être meilleurs mardi ».