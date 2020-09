Devenu dirigeant, Landry Fields passe de San Antonio à Atlanta

Après une carrière écourtée par les blessures au goût d’inachevé, Landry Fields a commencé sa seconde vie professionnelle il y a quatre ans, à seulement 29 ans, comme scout spécialiste du basket universitaire chez les Spurs, puis GM de la franchise de G-League à Austin, promotion obtenue il y a un an.

Visiblement, le grand copain de Jeremy Lin est vraiment doué en dehors des parquets puisque ESPN annonce que les Hawks viennent de l’engager pour un poste d’assistant GM. Une nouvelle étape, à 32 ans, pour celui qui a raccroché les baskets après cinq petites saisons entre New York et Toronto dont on retiendra la première, à presque 10 points de moyenne avec des Knicks en playoffs, couronnée par une sélection dans la All-Rookie First Team.