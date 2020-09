Dwane Casey va-t-il déjà trancher entre Thon Maker et Justin Patton ?

Les Pistons poursuivent leur opération reconstruction en axant leur projet sur le développement de jeunes joueurs. Pour la saison 2020-2021, de nombreuses places sont encore vacantes dans le roster de Dwane Casey, particulièrement dans la raquette où seul Blake Griffin dispose d’un contrat garanti.

Christian Wood et Thon Maker avaient pointé le bout de leur nez en 2019-2020 sur les postes 4 et 5 et sont donc en position préférentielles pour repartir avec les Pistons en 2020-2021. À l’occasion du « mini camp » des Pistons qui est entré dans sa deuxième phase aujourd’hui, axée sur le travail collectif, après une première session dédiée aux entraînements individuels, Justin Patton, signé en juin dernier, aura aussi une chance de se montrer.

Le « front office » sera très attentif

S’il a rappelé que ce camp des Pistons ne serait pas un un remake de « Koh Lanta » avec une sentence irrévocable qui se traduirait par une élimination pour les moins performants, le coach a rappelé que le « front office », désormais dirigé par Troy Weaver, pourrait profiter de ce rassemblement pour tirer ses premiers enseignements.

« Nous disons à nos gars que c’est une opportunité de s’améliorer en tant qu’équipe, » a déclaré Dwane Casey. « Bien sûr, nous allons chercher à voir les gars à l’œuvre comme Sekou (Doumbouya), afin de voir s’ils peuvent transférer le travail individuel, le travail en tête à tête, la musculation, la course, dans un concept d’équipe et voir comment ça se traduit. Au lieu de juger les gars ou déterminer où ils en sont de mon point de vue, je vais évaluer leurs progrès et leurs développements, parce que c’est là où nous en sommes actuellement en tant qu’organisation. C’est mon objectif principal et celui du staff. Mais je suis sûr que Troy et le « front office », parce que ce sera la première fois qu’ils verront les gars dans un cadre d’équipe pour voir comment ils jouent, regarderont les choses de ce point de vue, pour voir où en sont les gars et ce qu’ils ressentent à leur sujet ».

La patte de Troy Weaver a notamment été derrière l’arrivée de Justin Patton dans le Michigan, le pivot ayant été signé par Oklahoma City l’an passé, à l’époque où le dirigeant était GM adjoint. Thon Maker semble toutefois garder les faveurs de Dwane Casey pour l’instant.

« Ce sera un bon match entre Justin et Thon, » a ajouté Dwane Casey, « une bonne opposition que nous allons regardons sur le poste 5. L’énergie de Thon, sa façon de jouer dur… Thon shoote aussi très bien en ce moment. L’une des forces de Justin est son jeu de passes. Il est long, élancé et il est enfin en bonne santé. Nous sommes très heureux de voir ces deux-là. J’ai hâte de voir comment ça va se traduire sur du cinq contre cinq ».