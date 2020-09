La préparation de la Draft débute dès lundi

Selon Yahoo! Sports et The Athletic, la NBA a donné les instructions aux 30 franchises sur le processus pré-Draft. Habituellement, il y a un Draft Combine puis des essais dans chaque franchise, mais pandémie oblige, tout est inédit cette saison et voici ce que propose la NBA, alors que la Draft est prévue pour le 18 novembre.

– Du 21 au 24 septembre : entretiens à distance en vidéoconférence avec 85 joueurs éligibles à la Draft avec 10 questions par joueur, et 20 joueurs par équipe.

– Du 28 septembre au 16 octobre : examens médicaux dans les villes de chaque franchise, avec les habituels tests physiques et techniques dans les salles d’entraînement de chaque franchise. Ces tests pourront déborder jusqu’au 23 octobre, et la NBA précise que les déplacements s’effectueront en voiture.

Tout est organisé par la NBA, et les équipes auront la possibilité de voir des montages vidéo de 45 minutes de chaque joueur lors d’un essai avec un entraîneur.

Les équipes auront également accès aux dossier médical de chaque joueur et à ses résultats aux différents tests.