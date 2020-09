Groovy baby ! La KD13 retrouve les années 60

Des fleurs, des sourires, du love et des couleurs dans tous les sens. C’est une déclinaison très positive de la KD13 qui se prépare pour le 24 septembre.

Pas forcément facile à accorder avec le maillot de votre club, la paire a le mérite d’être originale. Baptisée « Easy Money Sniper », elle doit symboliser la facilité avec laquelle Durant peut prendre la main sur un match.

En France, la KD13 est proposée pour 150 euros.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike Lebron 17 Low « Glow in the Dark » spécialement conçue pour le style de jeu féroce de LeBron qui associe une coupe basse ultra-stylée à une puissante combinaison d’amorti, d’absorption des chocs et de réactivité.