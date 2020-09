Du mouvement sur le banc des Suns

Il s’occupait de la formation des joueurs aux Wolves et désormais, il sera un assistant à temps plein. Membre du staff des Wolves, Brian Randle rejoint les Suns, et il est enthousiaste à l’idée de rejoindre une franchise qui a terminé invaincue dans la bulle avec huit victoires pour aucune défaite.

« Ma famille et moi sommes incroyablement heureux à l’idée de rejoindre les Suns » a-t-il réagi. « Je ne pouvais pas être plus heureux que de travailler et d’apprendre d’un coach comme Monty Williams. Les Suns ont un noyau jeune et solide avec un super avenir devant eux. Je suis très reconnaissant et touché d’avoir cette opportunité. »

Non drafté à sa sortie d’Illinois, Brian Randle a essentiellement joué en Europe, et plus particulièrement dans le championnat israélien. À la fin de sa carrière, il avait rejoint Minnesota comme coordinateur vidéo dans le staff de Tom Thibodeau, et cette saison, il s’occupait de la formation des jeunes et du « développement ».

« Je pense avoir une vue unique du basket, fort de mes 10 ans en Europe et de mes passages avec Tom Thibodeau et Ryan Saunders. J’apporte un état d’esprit centré sur la défense, façonnée pendant des années avec des coaches comme Bruce Weber, Tom Thibodeau et Guy Goodess« .

Il occupera sur le banc l’une des places laissées par Steve Blake et Larry Greer, qui n’ont pas été conservés.