Fait divers : Trevor Ariza accusé par son ex-compagne de maltraitance envers leur fils

Trevor Ariza avait décidé de ne pas aller à Orlando pour passer du temps avec son fils, dont il avait la garde pendant un mois au moment de la reprise de la saison. Mais il ne pourra plus le voir avant le 1er octobre au minimum.

ESPN nous informe ainsi qu’il fait l’objet d’une interdiction de s’approcher du jeune garçon de 12 ans après que la mère de celui-ci, dont l’ailier est séparé, a déposé une plainte pour maltraitance. Selon elle, il l’aurait frappé au bras, à l’épaule, et l’aurait étranglé, le 25 juillet dernier. La police avait été envoyée sur place mais n’avait pas pu confirmer ces faits, que le champion 2009 nie en bloc.

Sauf que dans le dossier d’instruction figure un témoignage du garçon expliquant qu’il a peur de son père et qu’il ne veut plus le voir, accompagné d’une photo d’un bleu sur son épaule. Le joueur des Blazers assure lui que son ancienne compagne essaie de manipuler leur fils et aimerait le voir témoigner dans un cadre neutre.

Ce n’est pas la première fois que la mère essaie de retirer à Trevor Ariza, père de deux jeunes enfants avec son épouse actuelle, son droit de visite, ce que le basketteur déplore.