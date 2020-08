Jimmy Butler : « Regardez ce qu’on avait à Philly et comment ça les a menés nulle part »

Venu à Miami pour prendre le relais de Dwyane Wade et se comporter en « franchise player », Jimmy Butler assure qu’il s’agissait de la meilleure décision de sa vie. Aux oubliettes le départ houleux de Minnesota et le passage éclair à Philadelphie, l’arrière All-Star se sent comme chez lui en Floride.

« Dwyane m’avait toujours parlé de l’identité et des méthodes ici… Même si je n’avais jamais imaginé quitter Chicago, j’ai pris conscience que c’était un business, et j’ai effectué deux autres arrêts » rappelle-t-il sur NBA.com. « Cela n’a pas fonctionné à Philly. Mais quand je suis arrivé ici, je n’avais rien d’autre à faire que de sourire car tout le monde se parle, tout le monde dit ce qu’il pense, et quand il faut travailler, on prend du plaisir. C’est pour ça que je joue au basket. Les gars me ressemblent sur de nombreux points, et c’est pour ça que j’adore absolument être ici, et jouer avec ces gars. Je prends tellement de plaisir. »

« Personne ne parle dans le dos d’un autre »

Pourtant, sur le papier, le Heat semblait moins bien armé que les Sixers ou d’autres formations de l’Est, mais Butler a toujours cru en cet effectif. « Je n’avais pas à les jauger. Je savais qu’ils étaient prêts ici. Je le voyais dans leurs yeux. Je savais qu’ils avaient le mental. En dehors du terrain, tous les jours, il faut se donner à 100%. Quand on fait une séance vidéo, tout le monde parle, et ça vous donne une idée des gars. Je peux leur parler et apporter une critique constructive, et ils peuvent parler. Personne ne parle dans le dos d’un autre. »

Sans doute un petit tacle pour les Wolves où son franc-parler n’était pas apprécié. « On devrait tous s’en préoccuper… Je suis sur le dos des gars lorsqu’ils ne font pas leur boulot, et ils sont sur le mien quand je ne fais pas le mien. Il n’y a rien de personnel. Peut-être que ça n’est pas toujours pris comme ça, mais il n’y a rien de mal, et c’est comme ça qu’ils le prennent ici. »

On ne peut pas attendre 2 ou 5 ans, ou un choix de Draft. Il faut gagner maintenant

S’il écoute les critiques et les conseils des autres, en revanche, les compliments des autres et les trophées ne l’intéressent pas. « Je n’ai pas besoin d’un trophée de MVP. Je ne me préoccupe pas de l’avis des autres. Les trophées ne veulent rien dire, à l’exception du Larry O’Brien (ndlr : trophée de champion NBA). Je veux être champion, et je pense qu’on peut faire quelque chose de spécial ici. »

Ce soir, le Heat attaque son second tour face aux Bucks. Pendant ce temps-là, les Sixers sont déjà en congés après l’échec du projet « Trust The Process ». « Regardez ce qu’on avait à Philly et comment ça les a menés nulle part, et avant de le savoir, ils ne sont déjà plus en playoffs… La carrière de certains peut prendre une direction, ou une autre. La vie peut parfois devenir étrange, et on ne peut rien prendre pour acquis. Quand on a quelque chose, il faut en profiter. Tout de suite ! On ne peut pas attendre 2 ou 5 ans, ou un choix de Draft. Il faut gagner maintenant, et je pense que Miami est focalisé là-dessus« .