Trevor Ariza assure que les Blazers ont compris sa décision de ne pas rejoindre la « bulle »

Alors que ses coéquipiers sont menés 3-1 face aux Lakers au premier tour des playoffs, au sein de la « bulle » d’Orlando, Trevor Ariza est à l’autre bout du pays, à Los Angeles, pour s’occuper de son fils de 12 ans.

Et même s’il ne le regrette pas, l’ailier de Portland est tout de même touché quand il regarde les matches des Blazers à la télévision.

« Le mot ‘dur’ n’est pas assez fort », affirme-t-il à ESPN. « Je suis né pour jouer au basket. Je n’ai fait que ça durant ma vie. Et savoir que mon équipe a l’opportunité de se battre pour le titre et que je ne suis pas avec eux, ça me tue de l’intérieur. »

Il a donc maintenu le contact avec le groupe, notamment en échangeant des textos avec Damian Lillard et C.J. McCollum. D’ailleurs, comment ses coéquipiers ont-ils accueilli sa décision, alors qu’il a reçu de nombreux messages de soutien sur Twitter ?

« C’est étrange, car ce qui compte le plus pour moi, ce sont les gens qui m’ont applaudi. Les Blazers n’auraient pas pu être plus compréhensifs. Ils ont compris que c’était un moment important pour apprendre à un jeune garçon noir comment grandir et réussir. Mes coéquipiers ont accepté, ils savent que je suis avec eux, que le cœur y est. »

La dimension pédagogique est l’argument principal pour Trevor Ariza, qui ne voit pas toujours son fils puisque ce dernier habite avec sa mère en Caroline du Nord.

« Quand il y a plusieurs options sur la table devant moi, et que l’une est de passer du temps avec mon fils, je choisis ma famille. Notre jeunesse est notre futur. Si je ne peux pas prendre du temps pour éduquer mon fils, lui apprendre les petites choses qu’un père dit à son fils, alors je ne fais pas mon travail. Mon travail principal est d’être un père de famille avant tout. »