Andre Iguodala se voit encore jouer deux ans

A 36 ans, Andre Iguodala n’a pas entamé sa « Last Dance ». Après avoir patiemment attendu que les Grizzlies le transfèrent, il s’est relancé à Miami, et il ne compte pas s’arrêter là.

« J’ai environ un ou deux ans en stock. Je suis sérieux. J’ai encore deux ans » prévient-il sur USA Today alors qu’il sera free agent en octobre prochain. Mais attention, pas question d’aller au-delà car il veut participer à l’éducation de son fils qui va bientôt rejoindre le lycée. « Il a une vie riche et agréable, mais je dois le préparer à être autonome. Il est déjà assez malin mais il n’a géré aucun danger. Vu d’où on vient, on a appris à être prudent dans la rue. Il faut scruter la scène et savoir qu’il y a du danger. Mais il est tellement à l’aise que je dois encore le diriger. »

En attendant, il va tenter de remporter une 4e bague, et ce sera avec le Heat, une franchise où il existe une vraie culture de la gagne. « On ne peut pas résumer en chiffres tous les domaines dans lesquels il a un impact en terme de victoires » explique Erik Spoelstra. « Il faut le voir dans le vestiaire puis sur le terrain pour vraiment le comprendre. Tous les coaches de la NBA le considèrent comme un « winner » car il réalise tellement de choses qui permettent de gagner. »

Si c’est le cas, « Iggy » ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour trouver une nouvelle équipe à l’automne. Un candidat au titre évidemment.