Les Suns enfin dans la bonne direction ?

Ils avaient prévenu qu’ils venaient à Orlando pour montrer que leur place dans la « bulle » n’était pas usurpée. Néanmoins, avec les résultats de cette saison et des dernières années, on pouvait douter de ces belles promesses.

Force est de constater que les Suns n’avaient pas menti : après dix jours de reprise, ils sont la meilleure équipe de la ligue, version Disney World, avec cinq victoires en cinq matches !

« Je pense que c’est un tournant pour nous », assure même Devin Booker pour ESPN. « On a connu des séquences pendant la saison où on jouait bien, mais on a surtout eu des hauts et des bas comme les jeunes équipes en connaissent. On doit rester concentré sur nos principes, être régulier et s’habituer à jouer des matches à enjeu. C’est ce qui compte pour nous. »

Les deux victoires avec deux points d’écart contre les Mavericks et les Clippers (au buzzer), puis celle de ce samedi soir contre Miami peuvent servir de référence pour la suite de la compétition et pour l’avenir surtout. Là où les Kings confirment encore qu’ils ont des manques pour des rencontres de ce niveau, les Suns montrent eux qu’ils ont les armes pour faire mieux que les saisons sans saveur des dernières années.

Et si les Suns affrontaient les Lakers en playoffs ?

« Vous me donnez beaucoup de mérite », s’amuse Monty Williams pour trouver une explication de ce changement de visage. « Je pense qu’on a simplement un groupe qui voulait venir ici et prouver au monde qu’il mérite d’y être. Ils ont entendu beaucoup de choses et veulent faire mentir les critiques. On est une équipe tenace, qui partage la balle. On essaie de coller à cet ADN le plus possible et ne pas en sortir. »

Parmi les éventuels propos qui peuvent toucher le groupe, il y a ceux de Draymond Green vendredi soir dans l’émission « Inside the NBA ». L’intérieur des Warriors a estimé que Devin Booker n’avait rien à faire à Phoenix et que c’était même malsain pour sa carrière d’y rester.

« C’est important pour la franchise, pour les fans qui nous suivent depuis si longtemps », a réagi l’arrière aux commentaires du triple champion. « Depuis que je suis ici, on n’a pas connu le succès, mais le soutien est toujours présent. On le doit aux fans, au club. Cette bulle est une chance pour nous et on en profite le plus possible. »

La meilleure des réponses serait de finir en trombe et d’arracher un « play-in » contre Memphis ou Portland. Et pourquoi pas ensuite la 8e place pour un duel contre les Lakers au premier tour. Après tout, les Suns (10e) ne sont qu’à une demi-victoire des Blazers et deux des Grizzlies. Et avec leur dynamique actuelle, tout est encore possible…