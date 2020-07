Affronter les Lakers, le meilleur exercice de reprise pour les Mavs

134 jours séparent les Mavs de leur dernier match officiel. Autant dire que les troupes de Rick Carlisle sont plus que prêtes à retrouver les parquets. Le hasard du calendrier a d’ailleurs réservé à Dallas un premier « scrimmage » de choix, face au Lakers, ce soir (01h00, heure française). Un gros duel qui servira de référence quant au reste du travail à accomplir avant la reprise de la saison régulière la semaine prochaine.

Face à l’armada de LeBron James, Dallas ne pouvait pas mieux tomber et va ainsi pouvoir se mesurer à la meilleure équipe de la conférence Ouest cette saison.

« Les Lakers sont une super équipe, ils ont le deuxième meilleur bilan de la ligue (49v-14d), » a rappelé Rick Carlisle. « On va avoir affaire à LeBron James, à Anthony Davis, à une équipe très physique et talentueuse. On aura de quoi faire, mais c’est le bon moment pour voir où on en est ».

Le coach a toutefois précisé qu’aucun de ses joueurs ne devrait bénéficier de trop de temps de jeu et qu’il allait plutôt profiter de ce match pour évaluer tout le monde, même si l’objectif reste de « jouer pour gagner ».

Mettre l’accent sur la défense

Comme l’ensemble de ses coéquipiers, Tim Hardaway Jr. est également enthousiaste à l’idée de retrouver les terrains et de défier Los Angeles. « On va clairement pouvoir s’évaluer, pour voir où on en est et ce qu’on peut bosser en attaque et en défense », a-t-il souligné.

L’ancien Knick aimerait voir les Mavs mettre l’accent sur la défense pour cette première sortie face à l’une des meilleures équipes de la ligue en la matière (n°1 aux contres), estimant que son groupe peut être plus tranchant.

« Il faut juste se donner à fond et se focaliser sur ce côté du terrain, » a-t-il ajouté. « Quand on est sur le parquet, les gars doivent s’assurer qu’ils sont bien concentrés et attentifs. On sait qu’on est une super équipe en attaque, mais faire plus de stops, par ci par là, ça peut faire toute la différence sur un match serré. Donc on apprend de ces erreurs commises durant la saison, on fait beaucoup de vidéo là dessus et on voit comment on peut progresser ».

Six joueurs seront indisponibles côté Mavs : Jalen Brunson, Courtney Lee, Dwight Powell et Willie Cauley-Stein sont forfaits pour la fin de saison, quand Michael Kidd-Gilchrist et Trey Burke viennent d’arriver dans la « bulle ».