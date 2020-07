Les malheurs des Kings feront-ils le bonheur d’Harry Giles ?

Plus les jours passent et plus les Kings se retrouvent décimés. Tandis qu’Harrison Barnes se trouve toujours en dehors de la « bulle » et que Richaun Holmes doit encore rester isolé dans sa chambre à Orlando, les nouveaux arrivés Jabari Parker et Alex Len viennent tout juste de reprendre l’entraînement en Floride. Quant à Marvin Bagley III, il a été contraint de déclarer forfait pour la reprise en raison d’un énième pépin physique.

Ces différentes indisponibilités bouleversent évidemment les plans de Luke Walton, obligé de composer avec un groupe incomplet. Mais s’il y a un joueur qui pourrait en profiter pour faire son trou, c’est bel et bien Harry Giles. L’ancien élève de Duke semble en tout cas dans une forme étincelante, si l’on en croit les propos de son coach.

« Harry a été l’un de nos meilleurs joueurs pendant ce camp d’entraînement. Je pense qu’il a fait du très bon travail en se présentant ici, à Orlando, en étant en forme et prêt à donner le meilleur de lui-même. […] Il a connu une superbe préparation » explique ainsi le technicien.

Limité à un statut de remplaçant et une quinzaine de minutes par rencontre cette saison, l’intérieur de 22 ans a mis du temps avant de gagner la confiance de son entraîneur, débarqué en Californie l’été dernier. La faute à une (nouvelle) blessure au genou gauche.

« Nous n’avons pas eu le temps de l’observer et, quand il était prêt, nos rotations étaient faites et définies », confie Luke Walton. « Mais au fil du temps, nous avons appris à le connaître et à avoir confiance en lui. »

Un « playmaker » apprécié de tous

Harry Giles semble ainsi continuer sur la lancée qui était la sienne avant la suspension de l’exercice 2019-20. Dans la foulée du All-Star Break, il tournait ainsi à quasiment 11 points et 6 rebonds de moyenne (contre 7 points et 4 rebonds habituellement).

Surtout, les Kings avaient remporté sept de leurs dix matchs disputés sur la période, se relançant du même coup dans la course aux playoffs. Preuve de l’impact positif du 20e choix de la Draft 2017 lorsqu’il se trouve sur un parquet. Grâce, notamment, à ses talents de passeur et son rôle de « facilitateur » de jeu. Des qualités qu’affectionne tout particulièrement son coach.

« C’est un passeur et ils le recherchent quand il se trouve au poste haut parce qu’ils savent qu’ils peuvent recevoir la balle en retour. […] Quand Harry est sur le parquet, nous exécutons beaucoup plus de jeu à deux où il porte la balle, que ce soit au poste haut ou au poste bas. On le laisse utiliser son point fort. »

Du même avis, Bogdan Bogdanovic apprécie lui aussi l’altruisme de son coéquipier. « Honnêtement, quand nous évoluons ensemble, nous utilisons Harry en tant que meneur. Il peut organiser le jeu donc j’essaie de ne pas trop dribbler. Je le recherche dès que possible et je joue ensuite loin de lui. C’est ce sur quoi on travaille. »

Free agent non protégé en fin de saison, Harry Giles a tout intérêt à se montrer sous son meilleur jour dans la « bulle » floridienne pour décrocher un joli contrat dans les prochaines semaines. Et faire regretter à ses dirigeants leur décision de ne pas l’avoir prolongé, l’été dernier…