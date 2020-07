Rachat des Wolves : de la concurrence pour Kevin Garnett…

Les Wolves sont à vendre, et Glen Taylor va pouvoir faire monter les enchères d’ici septembre…

Selon ESPN, les offres de rachat ne devraient pas manquer, à commencer par celle de la famille Wilf, propriétaire des Vikings en NFL. À l’instar de Gayle Benson, qui détient les Saints et les Pelicans à la Nouvelle-Orléans, Zygi Wilf, son frère Mark et leur cousin Leonard souhaitent créer un empire du sport à Minnesota. Ils sont très impliqués sur place, multipliant les investissements, et récemment, ils ont fait un don de cinq millions de dollars pour venir en aide aux personnes touchées par la crise du Covid-19.

Ils auraient la préférence de Glen Taylor pour la simple et bonne raison qu’ils n’envisageront pas de déménager la franchise. C’est l’exigence numéro 1 de l’actuel propriétaire.

ESPN rapporte aussi que deux autres groupes devraient se positionner pour la reprise de la franchise. L’un est dirigé par un promoteur immobilier de New York, Meyer Orbach. Il est déjà actionnaire minoritaire des Wolves. Le second est articulé autour de Kevin Garnett, et l’ancien All-Star a confirmé qu’il était candidat au rachat. « Ma passion pour que les Wolves remportent le titre NBA est bien connue, mais j’ai une affection encore plus profonde pour la ville de Minneapolis. (…) Il n’y a pas deux personnes qui aiment la ville autant que Glen Taylor et moi, et j’ai l’intention d’essayer de travailler avec lui pour réaliser mon rêve. »

Il faut rappeler que les rapports entre Glen Taylor et Kevin Garnett sont très tendus depuis plusieurs années, au point que l’ancien intérieur de Boston refusait que son maillot soit retiré par sa franchise de coeur.

« Quand Flip Saunders nous a quittés, Glen [Taylor] a vu les choses différemment et a voulu procéder autrement. J’ai toujours dit que je voulais faire partie d’une franchise qui veut gagner, qui prend en tout cas progressivement cette direction. Minnesota semblait parfait pour ça. Mais ça a changé. Je ne me vois plus faire partie d’un directoire NBA à court terme, même si ça reste un de mes objectifs » expliquait-il il y a trois ans. « Je veux faire partie d’une franchise qui veut gagner, où je pourrai aider les jeunes à progresser. C’est encore un rêve pour moi mais pas une priorité non plus. Dire que j’étais déçu est même un euphémisme. C’était une énorme désillusion et j’ai vu qui était le vrai Glen Taylor. Ça m’a montré ce qu’il voulait vraiment. Quand ce gars-là a obtenu l’équipe, elle valait 90 millions de dollars. Quand je l’ai quittée, elle valait autour des 400 millions de dollars. Tout ça n’a pas été pris en compte. »

À l’écart de la franchise depuis ce clash, Kevin Garnett espère donc revenir par la grande porte. Il lui faudra collecter environ 1.2 milliard de dollars, mais il n’est pas favori. S’il venait à échouer, il pourra toujours se rattraper sur son autre projet : faire revivre les Seattle SuperSonics.