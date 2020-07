Giannis Antetokounmpo nous présente sa Zoom Freak 2 dans quatre coloris différents

À situation exceptionnelle, conférence de presse exceptionnelle pour Giannis Antetokounmpo, qui nous a dévoilé en compagnie du designer de la chaussure, Ross Klein, sa Zoom Freak 2, via… Zoom.

Pas peu fier de ce deuxième modèle signature, le Grec a insisté sur deux choses quant à l’élaboration de la chaussure. D’abord, « il fallait qu’elle raconte une histoire » : comme sur la ZF1, les prénoms de ses parents et de ses frères sont présents sur le modèle, ainsi que les différents logos qui lui sont associés, sans compter les coloris sur lesquels ils jouent pour rappeler son parcours entre le Nigéria, la Grèce et les États-Unis.

D’ailleurs niveau couleurs, on a eu la confirmation que la « Naija » en mode jungle serait la première à sortir, le 25 juillet, avant la noir et blanche en partie zebrée, le 31 août. Viendront plus tard ces deux nouveaux coloris : celui qui joue sur le vert kaki le 18 septembre et le blanc et gris, le 1er octobre.

Giannis voulait davantage de « court feel »

Et puis le MVP en titre s’est également réjoui de la technologie utilisé pour l’amorti, l’autre point important sur lequel il a travaillé avec Ross Klein, avec un virage à 180 degrés à ce niveau-là : « sur la Freak 1, nous nous étions concentrés sur comment Giannis se déplaçait verticalement pour les rebonds, les contres et les dunks » explique Ross Klein. « Pour la Freak 2, on a déplacé notre attention sur ses mouvements, car Giannis peut maitriser chaque endroit du terrain. »

Résultat, le double Zoom à l’arrière laisse place à une unité simple à l’avant, avec un trou dans la semelle intérieur pour être directement en contact avec : « tu touches le Zoom, qui touche le sol » résume Giannis, ravi du court feel. « Quand je prends des grandes enjambées, avec ma puissance, il me faut une chaussure confortable. Le fait d’avoir ces poches d’air à l’avant permet d’avoir un bon rythme, ce qui est important pour un joueur comme moi. »

Le Greek Freak considère sa chaussure comme « la plus confortable qu’il n’ait jamais mise », grâce à cette poche qui est combinée à l’agréable mousse déjà présente sur la ZF1 ainsi que deux semelles en caoutchouc sous le pied qui promettent de tenir. Les multiples renforts en TPU ainsi que l’armature autour du talon assurent quant à eux le maintien. Tout est dans la série de croquis communiquée par Nike présente ci-dessous.

Des promesses qui seront vérifiées d’ici quelques jours dans un test complet.

