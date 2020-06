La NCAA part en guerre contre le drapeau du Mississippi et son symbole confédéré

Peu après la SouthEastern Conference (SEC), la NCAA a étendu cette nouvelle mesure à tout le territoire : aucun événement majeur ponctuel comme le Final Four de basket ne sera organisé dans les Etats dont les drapeaux portent encore les symboles du drapeau confédéré.

Si plusieurs drapeaux d’Etats du sud du pays comportent des inspirations de l’époque sécessionniste, seul l’état du Mississippi est visé par cette mesure, le symbole confédéré figurant encore en l’état sur son drapeau. Les huit universités du pays soutiennent la décision de la NCAA et ont d’ailleurs tourné le dos depuis de longues années au drapeau de leur Etat.

« Nous devons faire tout notre possible pour que les actions de la NCAA reflètent notre engagement en faveur du rassemblement et soutiennent tous nos étudiants-sportifs. Il ne peut y avoir aucun endroit dans le sport universitaire où un étudiant-sportif est rabaissé ou mal accueilli », a déclaré le président de la NCAA, Mark Emmert.

A l’université de Clemson, des étudiants ont notamment demandé à ce que des bâtiments soient renommés et que les images et symboles confédérés soient retirés. Le meneur des Grizzlies Ja Morant avait quant à lui milité pour faire retirer la statue de Robert E. Lee, général des armées confédérées, devenu une icône de l’extrême-droite américaine pour sa défense de l’esclavage et trônant au centre-ville de Murray (Kentucky), devant le Palais de justice.

Une réforme de la NCAA également attendue

Il y a cinq ans, la NCAA a pris position pour les droits des LGBTQ, en invoquant une interdiction similaire sur des sites prédéterminés pour ses événements dans les États qui ont adopté des lois visant à limiter la protection des personnes dans ces communautés.

La NCAA prend une position ferme car elle doit elle aussi faire face à ses détracteurs, étant souvent accusée d’être une ligue « esclavagiste », à savoir qui gagne beaucoup d’argent sur le dos des étudiants, sans les rémunérer, plaçant la formation et l’éducation au-delà de toute rétribution, malgré des situations économiques parfois difficilement tenables pour les athlètes concernés, majoritairement issus des communautés minoritaires aux Etats-Unis.

« Pourquoi la NCAA n’a-t-elle pas pris cette position il y a des années ?, a nuancé Ellen Staurowsky, professeure spécialisée du management sportif à l’université Drexel et auteure de « College Athletes for Hire ». Pour moi, ça signifie que la NCAA a fait un pas, mais ça ne les dispense certainement pas d’examiner en profondeur le racisme institutionnel qui existe dans sa propre industrie. Prendre position sur l’image confédérée associée au drapeau du Mississippi, mais ne pas démanteler son amateurisme, c’est faire preuve d’un manque de sincérité qui ne devrait pas être soutenu ».