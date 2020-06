Deux des jeux vidéo les plus prisés ont rejoint, à leur manière, le mouvement « Black Lives Matter ».

La série « Call Of Duty » délivre ainsi un message sur ses temps de chargement dénonçant l’injustice et le racisme envers la communauté noire aux États-Unis. NBA 2K20 a pour sa part mis à disposition des t-shirts « Black Lives Matter », « I Can’t Breathe » et « Say Their Names » à porter dans votre quartier dans le mode « MyCareer ». Les t-shirts sont à récupérer gratuitement dans le magasin « Swag’s ».

Au même titre que la firme « Rockstar » qui a suspendu les activités en ligne de « Grand Theft Auto 5 » et « Red Dead Redemption 2 » durant les funérailles de George Floyd à Minneapolis hier, le mode en ligne NBA 2K20 n’a pas été disponible pendant deux heures hier.

Enfin, un million de dollars supplémentaire a été débloqué pour permettre à « 2K Foundations » de « poursuivre sa mission visant à continuer le combat contre les injustices raciales et les inégalités à travers le monde ».