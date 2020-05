Le Top 10 en carrière de Carmelo Anthony

Ce 29 mai, Carmelo Anthony fête ses 36 ans, et la bonne nouvelle, c’est qu’il fait partie d’un effectif NBA. Ce n’était pas du tout certain à l’automne dernier, et lui-même a pensé à la retraite après avoir été coupé par les Bulls, et n’avoir rien trouvé pendant la présaison. Comme la saison reprend sans lui, il appelle son agent, et lui dit qu’il s’est fixé une date-butoir pour annoncer sa retraite.

Il en parle même avec son épouse et ses enfants au moment où Portland lui tend la main, et il accepte ce challenge.

« Portland est arrivé à un instant charnière dans ma vie, de ma carrière » expliquait-il en mars dernier. « J’avais besoin de Portland à ce moment, et c’était ce que je recherchais sur et en dehors des terrains. J’en avais besoin. J’avais besoin de cette sérénité à Portland. J’avais besoin de cet endroit. J’avais besoin de me retrouver, de me remettre la tête en place et d’être prêt physiquement. J’avais vraiment besoin de Portland. De la même façon que Portland avait besoin de moi sur le plan basket, j’avais besoin de Portland pour d’autres raisons. Je dis toujours que Dieu ne s’y trompe pas. C’est arrivé à un moment charnière, et j’en ai tiré profit et ça se voit. »

Effectivement, ça se voit sur le terrain que « Melo » est heureux, et qu’il en a encore sous le capot. On craignait le pire et finalement, il prouve qu’il peut encore apporter, et s’offrir ainsi une fin de carrière digne de son joli CV : un titre NCAA, trois médailles d’or olympiques, dix sélections All-Star, un titre de meilleur marqueur de la NBA, six sélections dans des All-NBA Teams…

Il ne lui manque finalement qu’un titre NBA pour rejoindre un club très fermé où l’on retrouve Michael Jordan, Bill Russell et Magic Johnson, vainqueurs tous les trois en NCAA, en NBA et aux Jeux olympiques.