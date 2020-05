Avec ou sans son tandem Irving/Durant, Brooklyn est prêt à jouer les trouble-fêtes

Malgré l’éviction de Kenny Atkinson, les Nets veulent préserver l’identité développée la saison dernière, celle d’une équipe à même de déjouer les pronostics et qui va se battre avec ses armes pendant 48 minutes.

Alors qu’on leur promettait encore l’enfer en l’absence de Kevin Durant puis Kyrie Irving pour la saison, les coéquipiers de Spencer Dinwiddie ont à nouveau su faire preuve de cohésion pour rester à la 7e place de l’Est et se retrouver en position préférentielle dans l’attente du format qu’adoptera la NBA pour cette fin d’exercice.

Spencer Dinwiddie garde un petit espoir

L’arrière des Nets attend également un signe du destin pour Kyrie Irving et Kevin Durant, toujours en rééducation et qui ne reprendront sans doute pas avant la saison prochaine. Même si les chances sont minces, Spencer Dinwiddie garde en effet un petit espoir tout en se préparant à donner le meilleur, quelles que soient les conditions.

« S’ils ne sont pas en mesure de revenir, ce qu’ils ont à peu près dit et qui est la tendance actuelle, on veut toujours être une équipe qui va se battre pour atteindre les playoffs et y faire quelque chose, » explique-t-il. « Mais on sait aussi tout le talent qu’ils ajoutent, étant deux des dix meilleurs joueurs de la ligue et KD étant, à mon avis, le meilleur scoreur de tous les temps ».

Spencer Dinwiddie s’accroche à ce qu’il a notamment pu voir de l’évolution de la rééducation de Kevin Durant et le travail que le double MVP des finales a consenti jusque-là.

« Je sais qu’ils travaillent tous les deux très dur. Ce sont deux des joueurs les plus acharnés de la NBA sur le terrain, et deux joueurs phénoménaux. S’ils peuvent revenir et que c’est la décision qu’ils prennent, nos aspirations passent des playoffs à la lutte pour le titre, » ajoute-t-il. « Je sais que KD travaille extrêmement dur, mais il est béni. C’est un peu différent par rapport aux autres joueurs qui ont déjà été touchés au tendon d’Achille ».

Spencer Dinwiddie imagine déjà un KD qui pourrait être à la hauteur d’un Dirk Nowitzki s’il revenait à 80%, mais on voit mal les Nets prendre un tel risque après une rupture du tendon d’Achille et sur une fin de saison concentrée.