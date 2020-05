Channing Frye critique Michael Jordan et s’attire les foudres de la toile

« Channing Trolling« . C’est Jamal Crawford qui a le mieux résumé la sortie de Channing Frye, l’ancien intérieur shooteur des Suns et des Cavaliers. Co-animateur du podcast Talkin’ Blazers, le champion NBA 2016 a révélé qu’il n’avait jamais été un fan de Michael Jordan. D’abord parce qu’il était un pro-Suns, et il faut rappeler qu’il est allé au lycée, à l’université et donc en NBA dans l’Arizona.

« Je ne vais pas mentir, je n’étais pas un fan de Jordan. Je suis de Phoenix, non ? Je suis un fan de Barkley. Je suis un fan de Kevin Johnson. Je suis un fan de Thunder Dan (Majerle). Même si ça va choquer tout le monde, je n’ai jamais considéré Jordan comme le meilleur joueur de tous les temps« .

« Il n’avait vraiment qu’un seul boulot à faire et c’était juste de marquer des points »

Channing Frye explique ainsi qu’il met LeBron James tout en haut, et que l’argument des titres de champion NBA ne tient pas. Sinon, il faudrait choisir Bill Russell comme meilleur joueur de tous les temps. En fait, Channing Frye n’était tout simplement pas fan de Michael Jordan, qu’il trouve unidimensionnel.

« Jordan est incroyable, et il n’y a personne qui dira moins que ça, c’est juste mon avis. Le boulot de Jordan aux Bulls, c’était de marquer des points, non ? Il faisait partie d’une des premières équipes avec deux gars sans véritable poste : Dennis Rodman et Scottie Pippen. On ajoute Toni Kukoc, on ajoute Ron Harper, dont on ne parle pas assez… Il n’avait vraiment qu’un seul boulot à faire et c’était juste de marquer des points, et il le faisait avec une incroyable efficacité. Mais j’ai le sentiment que cette manière de gagner ne pourrait pas s’adapter au basket actuel. Les gars ne voudraient pas jouer avec lui, non ? Je pense qu’il faudrait s’adapter, et est-ce que Jordan tournerait aujourd’hui à 50 points de moyenne ? Non. Tout le monde le prendrait à deux. »

Pour Channing Frye, qui oublie sans doute que Michael Jordan est aussi l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, on donnait trop d’importance aux points marqués à l’époque.

« James Harden a tourné à 50 points de moyenne pendant un mois, et tout le monde s’en foutait. Tout le monde était du genre à dire qu’il prenait de mauvais tirs. Les gens aiment bien s’accrocher sur ces sujets sans observer les deux époques. Jordan était le plus grand joueur de son époque. Il a fait tomber quelques-unes des plus grandes équipes de l’histoire, mais il ne pourrait pas le retranscrire dans le jeu actuel. »

Des propos qui ont évidemment provoqué un tollé sur la toile. Et comme Channing Frye a du répondant sur les réseaux sociaux, ça a donné lieu à de belles passes d’armes.