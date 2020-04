En regardant « The Last Dance », Chris Paul a réalisé que l’équipe parfaite n’existe pas

Les conflits avec le GM Jerry Krause, le « petit » contrat de Scottie Pippen, les escapades de Dennis Rodman… Alors que « The Last Dance » a parfois tendance à virer au règlement de compte, les premiers épisodes du documentaire ont permis à Chris Paul de tirer l’enseignement suivant : l’équipe parfaite n’existe pas.

« Plus je regarde, plus je réalise qu’il n’y a pas d’équipe parfaite, » a-t-il confié dans le podcast d’Uninterrupted. « C’est vraiment bien, même de voir ces histoires, l’envers du décor, parce que cette équipe qu’on revoit est la raison pour laquelle beaucoup d’entre nous, en tout cas pour moi, sommes en NBA. Là, de pouvoir revivre tout ça depuis leur vestiaire et en étant aujourd’hui en NBA, il y a des trucs choquants, parce que ça te renvoie à la façon dont tu les regardais en tant qu’enfant. Mais maintenant que je suis en NBA, ça ne me surprend pas, et ça me fait comprendre que les équipes parfaites n’existent pas. »

De quoi avoir encore plus de regrets par rapport à l’époque « Lob City », où ses relations avec Blake Griffin étaient tendues, et ont empêché ce groupe, pourtant très talentueux, d’aller plus haut qu’une demi-finale de conférence.

Une façon de mettre en perspective son expérience aux Clippers ?

Comme il le confiait récemment, ce n’est qu’en partant que Chris Paul a compris ce qu’il avait aux Clippers.

« C’est une de ces choses dont on ne réalise pas qu’on l’a avant qu’elle ne disparaisse. J’y pense parfois. Et moi et Blake avions absolument des problèmes ici et là, mais j’ai en fait probablement beaucoup plus apprécié Blake après mon départ. Et puis, surtout quand il a commencé à shooter à 3-points, je me disais : ‘Bon sang. Génial’. »

Le meneur du Thunder apprécie donc l’œuvre des Bulls de Michael Jordan à sa juste valeur et redécouvre certaines anecdotes ou rancœurs enfouies. Dans un univers médiatique beaucoup plus hermétique.

« Maintenant, tu peux avoir un échange dans le vestiaire avec un coéquipier après un match, et le voir sur Twitter avant même avoir ouvert la porte de ta voiture. Là, on voit que tout ce qui passait entre eux a même été préservé pendant vingt ans. C’est incroyable. Sauf pour les gens qui gravitaient autour de la NBA, qui faisaient partie des petits cercles et qui savaient » conclut-il ainsi.