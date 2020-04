20 avril 2010 : Josh Smith, chasseur de cerfs

Pour la première fois depuis 1999, les Hawks remportent un Game 2 dans une série. Mieux, c’est la première fois depuis 1970 qu’ils débutent une série par un 2-0.

La faillite de Brandon Jennings (9 points à 3/15) fait mal côté Bucks, et les Hawks, avec sérieux, ont pris ces playoffs par le bon bout. Oublié lors du dernier All-Star Game, Josh Smith a appris dans la journée que les journalistes lui avaient préféré Dwight Howard comme meilleur défenseur de la ligue. Et comme il l’avait fait en février, c’est sur le parquet qu’il a décidé de se venger : 21 points, 14 rebonds, 9 passes, 2 interceptions et 2 contres.

À Boston, après un premier match disputé et alors que les Celtics faisaient sans Kevin Garnett, les locaux n’ont pas fait dans le détail et c’est une dédicace à Quentin Richardson : si les C’s sont des actrices, eh bien les Floridiens ont joué les figurants cette nuit avec une défaite 106-77 !

Les Celtes ont fait la différence avec un 21-0 dans le deuxième quart-temps, poussé même à 44-8, avec un Ray Allen « on fire » (7/9 de loin) et un Glen Davis qui a parfaitement fait oublier KG avec 23 points et 8 rebonds.

Dwight Howard élu défenseur de l’année pour la deuxième année de suite

Ce fut compliqué pour des Lakers embourbés dans leurs problèmes d’attaque habituels. Après une première victoire plutôt contrôlée, Los Angeles est retombé dans ses travers, éloignant la balle du panier. Malgré tout, et grâce à un Kobe Bryant une nouvelle fois décisif dans le dernier quart-temps (39 points) et un Thunder qui ne l’a pas été dans les dernières secondes, les Lakers se rendront à Oklahoma City sereins.

Mais les coéquipiers de Kevin Durant, 32 points, n’étaient pas loin. Les Suns se sont eux rassurés avec une fessée 119-90 infligée à Portland, qui leur permet d’égaliser. Les Blazers ont souffert, surtout Nicolas Batum, touché à l’épaule. Mais la bonne nouvelle, c’est que Brandon Roy va très bien après son opération du genou.

Dwight Howard ne jouait pas mais il a eu une très bonne surprise : il est élu défenseur de l’année pour la deuxième fois de suite. Le pivot du Magic est le premier joueur de l’histoire à dominer au rebond (12.8 de moyenne) et au contre (2.8) deux saison d’affilée, et le premier à faire le triplé avec l’adresse aux tirs. Il devance très largement ses dauphins, Josh Smith et Gerald Wallace.

Onzième de ce classement, Marcus Camby a lui rempilé avec les Blazers pour deux ans, après son arrivée en cours de saison. Au rayon news, John Salmons, encore bon hier soir avec 21 points, veut lui tester le marché, tandis qu’à la Nouvelle-Orléans, Jeff Bower, qui assurait l’intérim après le limogeage de Byron Scott, retrouve les bureaux.

Atlanta 96 – 86 Milwaukee

Boston 106 – 77 Miami

LA Lakers 95 – 92 Oklahoma City

Phoenix 119 – 90 Portland