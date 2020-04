La Reebok Question va aller à la pêche

En 2015, dans une interview à Bleacher Report, Allen Iverson expliquait très sérieusement qu’il voulait devenir pêcheur professionnel et concourir dans les compétitions diffusées par ESPN. Aux dernières nouvelles, il n’y est pas encore, mais il va bientôt pouvoir aller taquiner du goujon avec une belle paire de Question.

Sur Instagram, le designer Frank Cooker a dévoilé ce qu’il prépare pour une collaboration entre Reebok et Nice Kicks sur la Question. La chaussure prend un look plus « outdoor ». Elle est surtout accompagnée par une caisse de pêche et un chapeau New Era qui prolongent le thème.

Des accessoires de pêche semblent même prévus pour accompagner tout ça. La date de sortie et le prix de cette collaboration ne sont pas encore connus.

via Sole Collector et Frank Cooker

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike KD13 équipée de plusieurs unités Zoom et offre ainsi une bonne réactivité et une rentabilité énergétique optimale tout au long du match.