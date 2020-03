Les Rockets se préparent à affronter les Nuggets

Dimanche, sur leur page Facebook, les Rockets ont diffusé un documentaire sur la formidable épopée des Rockets 2007/08. Alors qu’elle cumulait les blessés, la franchise avait bousculé la conférence Ouest, remportant carrément 22 matches de suite, avant de pousser les Lakers, futurs finalistes, à disputer une 7e manche.

Les fans des Rockets étaient invités à commenter la vidéo, et Daryl Morey himself s’est invité dans la discussion pour répondre à quelques questions. L’occasion d’évoquer l’arrêt de la saison, et une possible reprise directement en playoffs.

« On se prépare à jouer Denver au cas où ça reprendrait directement avec les playoffs » écrit-il. « Je ne pense pas qu’on reprendra directement par les playoffs, mais même si on joue des matches de saison régulière, il est très probable qu’on affronte Denver. »

Actuellement, les Rockets sont 6e et les Nuggets sont 3e, et les places sont loin d’être figées si la saison régulière devait reprendre. De la 3e à la 6e place, les équipes de l’Ouest se tiennent en deux matches, et OKC et Houston possèdent le même bilan.

Optimiste quant à la reprise de la saison, Morey a peut-être une préférence pour Denver par rapport aux Clippers ou au Jazz, autres adversaires potentiels. En saison régulière, les Rockets et les Nuggets s’étaient déjà affrontés quatre fois, avec un bilan équilibré.