Rudy Gobert va de mieux en mieux

Rudy Gobert s’est montré rassurant sur son état de santé à l’occasion d’un live Instagram où il a répondu aux questions de son agent, Bouna Ndiaye. Le pivot du Jazz a affirmé être sur la bonne voie même s’il n’est pas complètement remis, n’ayant par exemple pas encore retrouvé l’odorat.

« J’essaie de m’entraîner tous les jours. Je n’ai pas encore retrouvé l’odorat. Le goût revient petit à petit, a-t-il répondu pendant qu’Evan Fournier faisait remarquer la qualité des contours de la coupe de cheveux de son pote. Hier, j’ai mangé du poulet avec une sauce bien pimentée pour voir et j’ai senti un peu. Donc ça commence à revenir. J’ai toujours eu de l’appétit. Hormis le premier jour, celui où j’ai eu de la fièvre à Oklahoma City, j’ai mangé tous les jours. Hier, j’ai fait une bonne séance cardio, muscu ».

« Ne pas tomber dans la peur »

Chaque jour qui passe rapproche Rudy Gobert d’un retour à son état normal. « Je me sens de mieux en mieux. Il y a quelques jours, je m’essoufflais plus vite qu’avant. Au ping-pong par exemple, ou avec des choses que je fais très facilement d’habitude. Maintenant, j’essaie de dormir entre 8 et 10 heures par nuit et je reprends mon rythme petit à petit ».

Le pivot du Jazz a également tenu à délivrer un message positif, assurant que plus la population agira de manière coordonnée en restant confinée, plus vite la situation s’améliorera. « Il ne faut pas tomber dans la peur. C’est une épreuve pour le monde entier au même moment. C’est une bonne opportunité pour être solidaire. On va traverser tout ça ensemble ».