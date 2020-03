Les Sixers rétropédalent et garantiront les salaires de tous leurs employés

Le retour de bâton a été sévère pour Joshua Harris, qui avait demandé un effort financier à ses employés à temps plein, les poussant à accepter de baisser leur salaire de 20 % pendant l’arrêt de la NBA.

Si ce n’était pas très grave pour le président Chris Heck et le GM Elton Brand, dont les émoluments sont très conséquents, les petites mains de la franchise auraient été fortement touchés par cette mesure, même si le club assurait que son application aurait été mise en plase sur la base du volontariat.

Philadelphie demandait ainsi à tous ses employés payés plus de 50 000 dollars par an d’envisager une baisse de salaire, et ça concernait donc quasiment l’ensemble des salariés, le revenu médian des foyers américains étant de 62 175 dollars en 2019. C’est notamment pour compenser la perte, non négligeable pour les salaires les plus bas, que Joel Embiid s’était aussi mobilisé ces dernières heures.

Sauf que les critiques sur les réseaux sociaux ont été violentes, beaucoup rappelant la fortune (3,7 milliards de dollars) du propriétaire des Sixers, Joshua Harris, face à ces mesures. Et comme le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, qui avait été obligé de faire machine arrière il y a quelques jours, après avoir annoncé la suppression des congés payés des employés de tous ses restaurants, le patron de Philly a rétropédalé.

« Après avoir écouté nos joueurs et notre staff, il est clair que c’était la mauvaise décision », explique ainsi Joshua Harris dans un communiqué. « Nous avons changé d’avis et nous paierons l’ensemble des salaires des employés. C’est une période extraordinaire, qui ne ressemble à rien de ce que la plupart d’entre nous ont connu, et les décisions financières classiques ne sont pas faites pour ces moments. Je présente mes excuses à mon staff et à mes fans pour cette erreur. »

De quoi aussi refroidir d’autres propriétaires, beaucoup ayant évoqué l’idée sans oser la proposer jusqu’à présent.