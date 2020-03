21 mars 2010 : les Hawks filent en playoffs avec un poster d’Al Horford sur Tim Duncan

Au bout de l’effort, le réconfort, presque la consécration. Il aura fallu une prolongation et plus de 20 points pour trois joueurs (Marvin Williams, Al Horford et Joe Johnson) pour que les Hawks surpassent les 38 points de Manu Ginobili et battent les Spurs 119-114 à la Philips Arena.

Mais c’est un autre faucon, symbole de la réussite d’Atlanta cette saison, qui pouvait jubiler. Grâce à cette victoire, où il a tout de même marqué 19 points, Jamal Crawford va pour la première fois jouer les playoffs. « C’est incroyable. J’ai attendu ce moment depuis si longtemps » apprécie le favori au trophée de sixième homme de l’année. « Ça fait du bien de se savoir officiellement qualifié. »

Aux côtés de Manu Ginobili, Tim Duncan a été énorme avec 29 points et 13 rebonds mais Al Horford s’est mis au niveau de la légende des Spurs avec ses 22 points et 18 rebonds, dont 9 offensifs. Et même un peu plus haut, avec ce poster énorme, la plus belle action de la soirée.

Trois grosses déceptions, chacune dans leur genre, ailleurs en NBA. D’abord les Blazers qui ont eux perdu gros dans la course aux playoffs contre Phoenix. Puis le sophomore Russell Westbrook qui fait son premier zéro pointé en carrière (il en connaîtra un autre en 2016) dans une après-midi cauchemar pour le Thunder : Kevin Durant à 4/16, une large défaite contre les Pacers de Danny Granger (32 points) et une blessure pour Jeff Green.

Enfin, Tracy McGrady promettait un gros match pour ses retrouvailles avec les Rockets, mais s’il s’en est plutôt bien sorti avec 15 points à 6/11, 7 rebonds et 5 passes, les Knicks ont raté leur fin de match, préférant organiser un concours à 3-points plutôt que d’insister sur David Lee, auteur de 27 points et 20 rebonds.

Atlanta 119 – 114 San Antonio

Cleveland 104 – 79 Detroit

Indiana 121 – 101 Oklahoma City

LA Clippers 82 – 109 Sacramento

LA Lakers 99 – 92 Washington

New York 112 – 116 Houston

Phoenix 93 – 87 Portland