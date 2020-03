Tony Allen aurait aimé être l’ami de Kobe Bryant

L’éloge fut signé par Kobe Bryant lui-même, sur une paire de chaussures offerte à Tony Allen lors de sa dernière saison en 2015-2016. L’arrière des Lakers avait glissé ce message : « Pour Tony, le meilleur défenseur que j’ai jamais affronté. »

Les deux hommes ont bataillé, notamment pendant les superbes Finals 2008 et 2010 entre Los Angeles et Boston.

Comme un Michael Jordan en son temps, Kobe Bryant avait vu passer des nuées de « Kobe Stopper », voilà donc pourquoi le compliment avait profondément touché l’ancien arrière des Grizzlies, et encore plus son décès le 26 janvier dernier.

« Dès qu’un géant comme lui disparaît, on n’y croit pas », explique Tony Allen à The Athletic. « C’était mon gars. Je le voyais faire ce que Michael Jordan faisait. Il était mon Michael Jordan, celui qui en était le plus proche. Ce fut une véritable tragédie, un très dur moment. Avec en plus la perte de sa fille, toute la situation est à pleurer. »

Et les regrets qui vont avec puisque Tony Allen aurait souhaité une relation plus profonde avec l’attaquant génial qu’était Kobe Bryant.

« J’aurais aimé avoir l’opportunité de m’asseoir à ses côtés et de devenir son ami, pouvoir discuter, en savoir plus sur ce qu’il pensait pendant les Finals 2008, où je l’ai battu, ou celles de 2010, où j’ai perdu. Quel Tony Allen était le meilleur défenseur, entre les deux ? On aurait pu parler de nos batailles. »