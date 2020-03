Danilo Gallinari veut éviter que le scénario italien se reproduise aux Etats-Unis

Danilo Gallinari se souviendra longtemps de ce mercredi 11 mars, lorsque les joueurs du Jazz et du Thunder ont été rappelés à l’ordre alors qu’ils s’apprêtaient à s’affronter à la Chesapeake Energy Arena. Dans un mouvement de panique suite à la contamination de Rudy Gobert au Covid-19, la rencontre a brutalement été annulée.

« On ne comprenait pas vraiment ce qu’il se passait, on était tous sous le choc, a-t-il confié au New York Times alors que les seules consignes données étaient que les joueurs pouvaient prendre une douche mais ne devaient pas quitter les lieux (avant d’être testés). Peut-être que j’étais un peu moins choqué que les autres en connaissant la situation dans mon pays ».

Apporter une réponse « en équipe »

Des proches de la famille de l’international italien, originaire du nord du pays, la région la plus touchée par le Covid-19 ont déjà été contaminés par le virus. Son rôle est donc aussi de prévenir la population américaine des potentiels dangers de propagation grâce à la mise en quarantaine des principaux pays touchés.

« C’est une erreur qu’ont fait les citoyens italiens et je m’inclus dedans même si je vis aux Etats-Unis. Bien sûr qu’on a fait une erreur en ne prenant pas la situation au sérieux et maintenant, on est le 2e ou 3e pays le plus touché. Espérons que le mêmes erreurs ne soient pas reproduites ici aux States ».

Danilo Gallinari en appelle également aux citoyens américains, leur appelant à jouer « en équipe » pour vaincre la pandémie. « C’est quelque chose de sérieux. Je le vois en Italie, pour que la situation s’améliore, les citoyens doivent adopter, suivre les bons comportements imposés par le gouvernement. Mais ce n’est pas uniquement le gouvernement ou les hôpitaux. On doit se comporter en équipe ».

Pour l’heure, le poste 3-4 prend lui aussi son mal en patience, conscient que l’intérêt général est bien plus important que son envie de rechausser les baskets. « Je veux retourner sur les parquets, bien sûr, pour tellement de raisons. Mais maintenant, la situation est simple et facile à régler. C’est plus important que le basket, que tout le reste. C’est un problème de niveau mondial. Donc je veux pouvoir jouer au basket, mais en même temps, je veux être sûr que tout le monde sera en bonne santé ».