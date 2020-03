La NBA sanctionne C.J. McCollum et Alex Len

Pas de match de suspension, mais deux amendes pour C.J. McCollum et Alex Len suite à leur altercation lors du match entre les Blazers et les Kings : 20 000 dollars pour le premier, coupable d’avoir « essayé d’aggraver l’altercation » et 15 000 pour le second.

Alex Len a réagi à sa sanction, estimant que 15 000 dollars, ça faisait un peu cher pour une simple poussette. « Ça craint. Je pense que je ne la méritais pas, simplement parce que j’ai essayé de me protéger, mais c’est comme ça, » a-t-il déclaré. « Il m’a un peu pris par surprise. J’essayais juste de poser un écran. Tu vois dans la vidéo que c’est lui qui me pousse. Je l’ai poussé en retard, juste pour me protéger. »

Une attitude combative qui plaît à Luke Walton

Alex Len avait déjà eu un vif échange avec Montrezl Harrell il y a un peu plus de deux semaines face aux Clippers, récoltant une faute technique au passage. Même s’il n’a pas encouragé son joueur, l’attitude du nouveau pivot des Kings plaît en tout cas à son coach, Luke Walton.

« C’est déjà la deuxième fois qu’Alex est impliqué dans ce qu’on pourrait appeler « une bagarre » dans la NBA d’aujourd’hui. On adore ça, » avait-il glissé. « Bien sûr, on ne veut pas de bagarre ou que quelqu’un se blesse. Mais il faut savoir jouer avec cette limite. Le seul moyen de le faire, c’est d’avoir des gars qui ont ça dans leur ADN. On ne l’a que depuis peu de temps, mais il a définitivement fait de nous une équipe plus physique et plus dure. »