Les Clippers seraient favorables à l’idée de prolonger Montrezl Harrell et Marcus Morris

Avec les contrats sur plusieurs années de Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverley ou encore Lou Williams, les Clippers sont tranquilles sur les lignes extérieures. Ils le sont beaucoup moins avec leur secteur intérieur, où le seul Ivica Zubac dispose d’un contrat sur plusieurs saisons. L’un des enjeux de leur prochaine intersaison sera ainsi de prolonger Montrezl Harrell et Marcus Morris.

La bonne nouvelle pour ces derniers est que, selon The Athletic, la franchise aurait bien l’intention de les prolonger. Tout l’enjeu est de savoir à quel prix, quand on sait que les deux vedettes citées plus haut concentrent déjà près de 70 millions de dollars sur toute la masse salariale.

Nul doute que Marcus Morris, payé cette année 15 millions de dollars, devra revoir ses ambitions salariales légèrement à la baisse. Car Montrezl Harrell, lui, devrait voir sa fiche de paie grimper. Avec « seulement » 6 millions de dollars empochés cette saison, le remplaçant reste l’un des meilleurs rapports qualité/prix de toute la ligue.

Le parcours des Angelenos en playoffs aura sans doute un impact sur le montant de leur prolongation.