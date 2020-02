Chris Paul cuisine les Nuggets à sa sauce

Avec deux paniers et une belle passe pour le alley-oop de Danilo Gallinari, Steven Adams est en mode Chris Paul en début de partie. De l’autre côté, c’est Nikola Jokic qui est omniprésent, avec 9 des 11 premiers points de son équipe. Des points précieux tant ils sont rares : le score est de 27-17 en faveur du Thunder après 12 minutes, grâce à un 10-0 des remplaçants locaux en fin de période.

Torrey Craig et Monte Morris sortent de leur boîte pour combler ce retard, puis Jamal Murray vient remettre les Nuggets devant avec un tir primé. Denver a le momentum mais sa maladresse va l’empêcher de capitaliser, Chris Paul venant finalement le reprendre au terme d’une mi-temps disputée et pauvre en points : 48-48.

CP3 trop fort dans le « money time »

C’est le Thunder qui revient du vestiaire avec le plus d’énergie : les hommes de Billy Donovan passent un 12-1 à leurs adversaires en moins de deux minutes. Mais une nouvelle fois, ils vont laisser les Nuggets revenir dans le match avec un 10-0 en à peine plus de temps. Toujours aussi impressionnant, Chris Paul enchaîne les paniers, y compris un à 3-points avec la faute qui permet à OKC de passer à +7. À la passe puis à la finition, Jamal Murray rassure les siens mais Shai Gilgeous-Alexander veille sur les arrières de son aîné (78-77).

SGA nourrit Steven Adams pour faire un trou que cette fois-ci Denver n’arrive pas à combler, ce qui a le don d’énerver Mike Malone. Ses joueurs finissent quand même par enchaîner un 7-0 pour revenir à -3 à cinq minutes du terme mais OKC enfile un 5-0 en réponse avec un 3-points de CP3 et un dunk du bon Luguentz Dort. Les Nuggets restent dans le coup sans vraiment l’être, et Chris Paul les enfonce définitivement avec deux paniers de suite pour prendre 10 points d’avance à 2 minutes 30 de la fin. Les Nuggets ne s’en remettront pas et OKC s’impose 113-101 face au numéro 2 de sa conférence.

Une belle victoire du Thunder, qui repart du bon pied grâce à son éternel All-Star, avant la réception des Spurs après-demain. Dans le même temps, les Nuggets devront se relancer contre les Timberwolves à domicile.

Résumé sur YouTube