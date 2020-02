Qualifications Euro 2021 : la France débute par une défaite en Allemagne

Les deux équipes veulent mettre du rythme dans ce début de match à Vechta, mais c’est très brouillon des deux côtés. Il faut dire que dans ces fenêtres de qualification en plein coeur de la saison NBA et d’Euroleague, il manque du monde, et c’est Amath M’Baye qui est par exemple le Français avec le plus de sélections au compteur…

Ça artille donc un peu dans tous les sens, et il faut l’entrée de David Michineau pour voir les Bleus enchaîner quelques paniers. Guerschon Yabusele fait à son tour une bonne apparition et ouvre le compteur de la France à 3-points mais il n’y a que 16-15 après un quart-temps, la faute notamment au 30% de réussite de la troupe de Vincent Collet. Les tricolores récupèrent pourtant un paquet de rebonds offensifs, et tentent de s’appuyer sur la montagne Moustapha Falla à l’intérieur, mais l’Allemagne trouve un peu d’adresse.

À la mi-temps, l’écart n’a rien d’inquiétant (41-34) mais la France va devoir s’activer au retour des vestiaires.

Sauf que ce n’est pas du tout le scénario qui va se mettre en place. Robert Benzing a une finition de shoot assez bizarre, mais il ne rate plus rien, que son défenseur soit en retard ou pas et comme lors de la dernière Coupe du monde, les bombardiers intérieurs allemands perturbent énormément nos couvertures défensives.

La France est à -15 mais réussit à recoller à -5 en augmentant la pression, Vincent Collet ayant enfin trouvé un cinq efficace. Sauf que l’embellie est de courte durée, avec des pertes de balle qui font regonfler l’écart.

La Mannschaft peut dérouler, face à des Bleus qui ont lâché mentalement et se frustrent face à cette réussite à 3-points qui ne viendra jamais (3/24 au final). Joshikou Saibou continue son festival et la France s’incline donc largement (83-69), avant le match de lundi face au Monténégro, qui a battu de son côté le Royaume-Uni (81-74).