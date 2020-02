Ryan Saunders a la pleine confiance du propriétaire des Wolves

La saison a encore été mouvementée du côté de Minneapolis. Après un début de saison plutôt encourageant, ponctué de performances XXL de Karl-Anthony Towns, les Wolves ont plongé dès que ce dernier s’est blessé au genou, concédant une série de 11 revers qui a mis un terme aux ambitions du club dès la fin décembre.

Malgré cette triste série, qui s’est étendue jusqu’à 27 défaites en 32 matchs avant la « trade deadline », le propriétaire de la franchise, Glen Taylor, assure n’avoir jamais pensé remplacer Ryan Saunders, qui a pris la place de Tom Thibodeau il y a un peu plus d’un an. Avant d’être prolongé durant l’été, profitant de sa proximité avec KAT.

« C’est un jeune qui va s’améliorer avec le temps, tout ce qu’on doit lui donner, c’est du temps », a-t-il confié, assurant qu’il n’a jamais pensé à s’en séparer cette saison.

« Maintenant, il a les gars pour jouer le style de basket qu’il veut »

Dirigé par Gersson Rosas, le « front office » de Minnesota vient de tirer un trait sur la première partie de saison, non pas en remerciant Ryan Saunders, mais en multipliant les échanges, pour permettre à toute la franchise de franchir un cap avec l’arrivée de D’Angelo Russell mais aussi de nouvelles têtes : Malik Beasley, Jacob Evans, Evan Turner, Allen Crabbe, Juancho Hernangomez, James Johnson, Jarred Vanderbilt et Omari Spellman.

« Saunders est enthousiaste à propos de ce changement. Maintenant, il a les gars pour jouer le style de basket qu’il veut, » a poursuivi Glen Taylor. « Il croit beaucoup au tir à 3-points, au mouvement du ballon, au jeu de transition. Il avait besoin de joueurs qui étaient de meilleurs shooteurs à 3-points que ceux qu’on avait avant ».

À Ryan Saunders de faire monter la sauce autour de ces deux jeunes joueurs à fort potentiel, sur cette fin de saison d’abord, même si la blessure de Karl-Anthony Towns risque de compliquer ses plans, et surtout la saison prochaine, afin de pouvoir réellement évaluer son travail. Avec peut-être un choix de Draft assez élevé en cerise sur le gâteau.

« Je suis enthousiaste parce qu’on a vraiment de bons gars. Ils sont jeunes et il y a la place pour qu’on progresse, » a conclu Glen Taylor. « On regarde les très bonnes équipes et la façon dont elles jouent. Ça va nous prendre du temps pour jouer ensemble, mais quand Gersson a ramené ces gars, je dirais que l’une des choses qu’il a regardé en priorité, c’est l’âge. Il y en a un paquet qui ont le même âge que KAT et maintenant Russell. On a aussi de grandes attentes concernant Malik Beasley et sa capacité à shooter. À nous de trouver un groupe de gars et du soutien de leur part pour nous rendre très compétitifs. On va sans doute récupérer un choix de Draft assez haut. On ne l’avait pas anticipé, mais on a perdu tous ces matchs qui font qu’on se retrouve dans une situation qui pourra encore nous aider à la Draft ».