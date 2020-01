[Programme de la nuit] Le choc Heat – Celtics

Pour la première fois depuis 2013, et les attentats de Boston, la NBA reporte une rencontre à cause de l’actualité. Pas de Lakers – Clippers donc, et on se tournera vers la belle affiche de l’Est entre le Heat et les Celtics, mais aussi des rencontres importantes dans la course aux playoffs comme Grizzlies – Nuggets et Mavericks – Suns.

L’émotion devrait être forte à Philadelphie, ville natale de Kobe Bryant, où les Sixers reçoivent les Warriors.