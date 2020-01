L’enquête commence pour comprendre l’accident tragique de Kobe Bryant

On commence à en savoir un peu plus sur les circonstances de l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, à sa fille et à sept autres personnes ce dimanche dans la banlieue sud de Los Angeles.

D’après ESPN, et les relevés de Flight Radar, l’appareil était en phase de montée soudaine et tournait sur la gauche, à environ 750 mètres de hauteur, quand il a entamé sa chute. L’hélicoptère s’est écrasé moins de 40 minutes après son décollage puisqu’il a quitté l’aéroport à 9h06 (heure locale) et le premier appel vers le 911 – le numéro d’urgence aux États-Unis – a été passé à 9h47.

Visiblement, le brouillard était très dense dimanche matin dans la région de Calabasas, rendant la visibilité très difficile et le pilote de l’appareil était en contact avec les contrôleurs aériens pour se faire guider. D’après les premières données statistiques, l’hélicoptère volait à presque 300 km/h lorsqu’il a amorcé sa chute et heurté le sol.

Une équipe de spécialistes du « National Transportation Safety Board » a été envoyée sur les lieux de l’accident pour débuter l’enquête et il faudra attendre environ dix jours pour obtenir un premier bilan technique de ce terrible accident. Et peut-être plusieurs semaines voire plusieurs mois pour connaître la ou les raisons qui peuvent expliquer pourquoi, à un moment, l’appareil a entamé cette chute mortelle.