R.J. Barrett absent au moins une semaine

La radio n’a rien montré de grave pour l’entorse de R.J. Barrett à la cheville droite contractée sur une pénétration contre les Suns. Le rookie des Knicks sera donc réévalué dans une semaine nous apprend Yahoo Sports.



C’est le premier accroc physique dans la saison de l’ailier, qui n’avait jusqu’alors manqué qu’une rencontre à cause d’un souci respiratoire. Le timing est même un peu cruel pour Barrett, très satisfait en début de semaine d’avoir joué quasiment l’intégralité de la saison et qui restait sur 19 points de moyenne sur les six derniers matches.

« J’ai toujours été le genre de joueur qui joue toute la saison », expliquait-il. « J’ai eu la chance de ne pas me blesser et d’être présent chaque soir. Mon corps commence à s’habituer. Je suis préparé mentalement et je me sens bien en ce moment. »