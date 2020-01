Tyson Chandler ne pensait pas vivre une carrière aussi longue

Parmi les joueurs qui ont foulé un parquet cette saison, seuls Vince Carter (42 ans), Udonis Haslem (39) et Kyle Korver (38 ans) sont plus âgés que Tyson Chandler. Le pivot des Rockets a dépassé les 37 ans et il pourrait même devenir le doyen, en nombre saisons, de la ligue en octobre prochain – s’il continue sa carrière bien évidemment.

« Je savais que j’étais le dernier joueur de ma Draft, mais je ne savais pas que je pourrais devenir le plus ancien de la ligue », confie-t-il à The Undefeated. « Jamais je n’aurais imaginé être en NBA aussi longtemps. Quand je suis arrivé dans la ligue, je me disais que dix ans, ce serait bien ; douze ans, ce serait excellent. Une fois que j’ai dépassé cette barre, j’essayais de me fixer de nouveaux objectifs. »

Surtout que le gamin de Los Angeles n’a pas commencé sa carrière dans les meilleures conditions mentales. Après des années au lycée Manuel Dominguez de Compton, il décide de s’inscrire à la Draft en 2001 et sera choisi en seconde position, derrière le désormais fameux Kwame Brown. Il n’avait pas vraiment le choix…

« J’ai pris la décision de quitter le lycée pour la NBA à 18 ans. C’était une décision importante. Je ne pensais qu’à ma famille et une expérience universitaire ne pouvait pas me permettre d’en prendre soin. Je vivais dans des circonstances difficiles : ma famille était sans abri. C’était dur. J’étais à Compton, chez un oncle, et je dormais sur un canapé. Donc dès que j’ai eu cette opportunité, je ne pouvais pas la laisser filer. Beaucoup ne le comprennent pas, ne savent pas ce qu’on a traversé, nous les jeunes, surtout les jeunes noirs dans ces quartiers. J’étais déterminé à m’en sortir. J’ai eu la chance d’avoir du talent et une certaine taille. »

« Si j’avais eu le choix, j’aurais terminé ma carrière à Dallas »

Pour se motiver encore davantage, pour viser les sommets, Chandler a pris exemple sur un autre lycéen qui a sauté la case universitaire dans les années 1990. « Kevin Garnett était mon modèle, mon étalon. Il était tout ce que je voulais être. Toute ma génération voulait l’atteindre. C’était un tel animal. C’était mon mon modèle depuis le lycée. Beaucoup de joueurs me motivaient, mais il était au sommet de ma liste. Dès que j’étais fatigué, je pensais à lui, je l’imaginais lui aussi épuisé et repoussant les limites. »

Après 19 saisons, le meilleur défenseur de la saison 2011-2012 et All-Star en 2013 se souvient particulièrement de sa saison 2010-2011 à Dallas. « Dirk Nowitzki est le meilleur joueur avec lequel j’ai joué. Il était tellement incroyable, avec son éthique de travail. En l’observant, j’ai appris tellement de choses. Il ne parlais pas beaucoup, mais c’était une machine. Ce titre remporté avec Dallas en 2011 est si important. Je garde ma bague bien au chaud, je ne la sors que de temps en temps. Si j’avais eu le choix, j’aurais terminé ma carrière à Dallas, en jouant mes dix dernières années là-bas. Mais j’ai eu une sacrée carrière donc je ne changerai rien. »