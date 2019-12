Première titularisation réussie pour Michael Porter Jr.

Michael Malone se creuse la tête depuis quelques semaines pour lui trouver du temps de jeu. Cette première titularisation confirme que le coach des Nuggets a bien raison de vouloir davantage faire jouer Michael Porter Jr. Le jeune ailier a ainsi été excellent en compilant 19 points à 8/10 au shoot et 6 rebonds en 26 minutes face aux Kings.

Le rookie a profité des absences de Gary Harris et Paul Millsap pour signer sa première titularisation. Bien placé, agressif et juste puisqu’il n’a perdu aucun ballon, il s’est illustré dès les premières minutes avec 6 points et 3 rebonds en premier quart-temps. « Il a été excellent », assure Mason Plumlee. « Il a mis les shoots, mais a également eu de l’impact dans d’autres domaines. Il nous a bien aidés. »

C’est notamment en dernier quart-temps qu’il a brillé, avec un panier à 3-pts sur la tête de Richaun Holmes puis une claquette dunk sur le dos de Buddy Hield. Un 5-0 qui a fait du bien aux Nuggets. « Je ne m’attendais pas à de telles statistiques », concède son entraîneur. « Mais je savais qu’en lui donnant des minutes, avec son talent, ça allait le faire. C’est tellement facile pour lui, surtout offensivement. »

Entre le mois de novembre et décembre, l’ancien de Missouri a gagné trois petites minutes de moyenne, passant de 7 à 10 minutes de présence sur le parquet. C’est encore léger car il n’est que rookie et l’effectif de Denver est très riche, mais comme il confirme la confiance placée en lui, il aura d’autres opportunités à l’avenir.

« J’apprécie sa patience, alors que ce n’est pas facile », conclut le coach des Nuggets. « Il a eu la chance de démarrer et a été très bon. Ce n’est qu’un aperçu de ce qui va arriver. »